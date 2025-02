Turismo, pernottamenti in calo: "Ma gli stranieri sono in aumento"

Giungono i primi dati ufficiali turistici sull’andamento dell’interno anno 2024 e a Palazzo Mancini scoppia la bagarre politica. La sindaca Franca Foronchi in un lungo post su Facebook ha ribadito: "Oltre 1 milione e 540 mila pernottamenti nel 2024 a Cattolica – dice la prima cittadina – con una leggera flessione dll’1,8 per cento rispetto al 2023. A segnare un netto aumento sono i turisti stranieri che in confronto allo scorso anno sono cresciuti del 12,4 per cento e sul fronte dei pernottamenti del 7,2 per cento. Numeri che sono frutto dell’investimento che stiamo portando avanti sul mercato internazionale: abbiamo partecipato alle più importanti fiere europee, portando Cattolica nelle vetrine turistiche più prestigiose. Siamo ancora lontani dai numeri del 2019 (anno pre-pandemia ndr), ma il nostro impegno sul fronte turistico prosegue ogni giorno".

La replica delle minoranze non si fa attendere: "I dati forniti dalla sindaca Foronchi sul turismo, tramite le pagine social del Comune – dice Flavio Mauro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – sono completamente fuorvianti e volti solo a gettare fumo negli occhi dei cittadini circa l’operato di questa amministrazione in merito alla promozione turistica. Dai dati sui pernottamenti emerge che, oltre al calo rispetto al 2023, c’è stato un calo vertiginoso del -16,6% rispetto al 2019, il dato peggiore rispetto a tutti gli altri comuni della Provincia. Da un lato cresce il numero dei turisti stranieri, dall’altro calano i turisti nel complesso rispetto al 2019 del -4,8%, anche qui nessun Comune della costa ha registrato cali come i nostri. È bene ricordare infine che il Comune ha tagliato 100 mila euro sulla promozione turistica dal bilancio previsionale e si prevede un’ulteriore riduzione nel 2027. L’amministrazione smetta di fare proclami sul nulla".

lu.pi.