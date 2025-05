Turismo, piano strategico. Emergenza vecchi hotel

Rifondazione turistica: sono oltre 200 i "contributi di idee" raccolti online dalla fondazione del Piano strategico, per avviare "il percorso di coprogettazione" per innovare il settore (il primo incontro tra amministratori, categorie, associazioni, professionisti, cittadini, si è svolto lunedì). Sei gli "ambiti strategici" chiave: riqualificazione area urbana e sicurezza (tra l’altro previsto il "recupero dell’anfiteatro romano"); mobilità e accessibilità (Ztl estese, collegamenti rapidi con l’aeroporto, parcheggi strategici); integrazione tra Parco del Mare e spiaggia (offerta balneare diversificata, "bio-piscine", basse con acqua marina). Integrazione costa - aree interne ("metro San Marino e metro Valmarecchia"), diversificazione offerta. Focus su sistema ricettivo: "Tra i temi centrali – sottolinea Palazzo Garampi – la riqualificazione dell’offerta ricettiva su cui sono stati auspicati: strumenti urbanistici per interventi di rigenerazione alberghiera, in linea con gli intenti espressi dal Comune di anticipare le misure prima dell’approvazione del Pug; regolazione affitti brevi per tutelare il tessuto urbano e l’equilibrio residenziale; riconversione di immobili obsoleti in nuove funzioni sociali o turistico-commerciali; modelli innovativi come alberghi diffusi, smart villages, co-living hotel e forme specifiche di Condhotel; incentivi economici, fondi dedicati e una ’borsa delle superfici’ per facilitare la riattivazione di aree strategiche. Il percorso si fonda sulla partecipazione, approccio distintivo del Piano strategico, che consente di costruire soluzioni più consapevoli, concrete e radicate, in grado di affrontare con efficacia la complessità della trasformazione urbana e turistica". Prossimi step già a maggio, con attivazione di laboratori territoriale. Obiettivo: entro il 2026 varare le linee guida "per il nuovo Pug, Piano urbanistico generale".

"Il futuro turistico di Rimini non può essere lasciato all’improvvisazione o alla rendita del passato. Proprio la positiva e concreta esperienza del Piano strategico 2010-2027, ci dice che in un contesto in profondo cambiamento, innovare significa avere il coraggio di ridisegnare la città con strumenti contemporanei, capaci di generare valore sociale, economico e ambientale". "Tempi troppo lunghi, siamo già in ritardo, servono strumenti operativi veloci", il refrain di tanti operatori.

Mario Gradara