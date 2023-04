Turismo, raggiunti i 441 posti letto

Il turismo continua a correre a Santarcangelo. Dopo un 2022 dai grandi numeri, con arrivi e presenze in forte aumento anche rispetto al 2019 (oltre 43mila i pernottamenti, in crescita del 37,8% sul 2019), è partito forte anche il 2023. E non è un caso che continuino ad aprire nuove strutture ricettive in città. I dati parlano da soli. Alla fine del 2022 erano 57, per un totale di 414 posti letto.

Nei primi tre mesi del 2023 hanno aperto altre sette strutture ricettive (ora sono 64 in tutto), che hanno portato così a 441 i posti letto a Santarcangelo. I soli bed and breakfast rappresentano quasi la metà delle strutture ricettive presenti in città. Sono diventati 27, due in più rispetto all’anno scorso. i posti letto nei b&b complessivamente sono passati da 91 a 103. Tra le strutture che hanno inaugurato quest’anno, l’ultima arrivata in ordine di tempo è Casa Marlèon, una casa vacanze in pieno centro storico, vicino alla Rocca Malatestiana, che ha aperto i battenti domenica scorsa. All’inaugurazione ha preso parte anche la sindaca Alice Parma, che ha ringraziato l’imprenditore Mario Zavatta (che opera nel settore fieristico e dei servizi), titolare della struttura, per aver ristrutturato l’immobile e averlo trasformato in una nuova casa vacanze "che fa bene al turismo della città, un settore strategico che viene dato in continua crescita".

Curate nei minimi dettagli le tre camere, vere e proprie suite dotate di ogni comfort. Nella struttura è presente anche una spa con piscina con idromassaggio, sauna, bagno turco con cromoterapia doccia e zona relax. Casa Marlèon è impreziosita da alcune opere di Eron, il noto artista riminese che da alcuni anni ha il suo atelier proprio in centro storico a Santarcangelo. Per Mario Zavatta l’inaugurazione della nuova casa vacanze è un sogno che si realizza: "Vivo a Santarcangelo con la mia famiglia e sono felice di aver completato la ristrutturazione dell’immobile e averlo trasformato in una nuova casa vacanze. Mi auguro che Casa Marlèon ospiti tanti turisti italiani e anche stranieri, anche per divulgare sempre più la bellezza di Santarcangelo".

Durante l’inaugurazione di domenica scorsa, a cui tanti hanno preso parte,Mario Zavatta ci ha tenuto a ringraziare tra gli altri anche l’architetto Davide Buda e Michele Montanari "per i dettagli estetici" della nuova struttura.