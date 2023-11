Turismo, resta solo un nome. Tirincanti si fa sotto dopo i rifiuti

Sfogliando la margherita, i petali sono ormai finiti e sul piatto dei papabili assessori che può proporre Riccione col Cuore rimane Luciano Tirincanti. Il regista della civica non si tira indietro, anche se sono stati concessi alcuni giorni per sondare altri nomi. Tirincanti era chiamato a cercare un candidato per sostituire Gianluca Garulli, l’assessore che si è dimesso la settimana scorsa. Al medesimo tempo Riccione col Cuore mirava ad occupare la delega al Turismo, settore strategico che Daniela Angelini si era mostrata disponibile a cedere per migliorare l’operatività di giunta e macchina comunale. Da settimane i tentativi di trovare un assessore che sia espressione della civica sono naufragati. E dire che le strade battute sono state tante, principalmente nel mondo alberghiero. Incassato il no della consigliera Federica Torsani, sono emersi i nomi di Alberto Gnoli e Stefano Giuliodori. Altri sondaggi sono stati fatti all’interno del mondo degli albergatori fino ad arrivare al direttore dell’associazione Luca Cevoli. Ma ogni volta è arrivato un ‘no grazie’.

Si è arenata nel weekend scorso anche la pista che portava a Carlo Conti, già candidato sindaco con Patto civico. Mentre Riccione col Cuore cercava alternative, nel resto della coalizione attendevano. Quello che doveva essere un rimpasto lampo per rilanciare l’azione amministrativa, alla fine è diventato un freno. Tutti attendono e il nome ancora non c’è, o quasi. Infatti per non perdere la rappresentanza in giunta, la lista un nome lo vuole tirare fuori, e al momento c’è solo quello di Luciano Tirincanti. L’ipotesi sta creando più di una resistenza nella coalizione. Fino a quando Tirincanti era il regista di un movimento che non lo vedeva candidato a incarichi pubblici, le cose hanno funzionato, ma ora cambia tutto. Dalla sindaca fino ad arrivare al Pd si valutano scenari alternativi per non vedersi rinfacciato il passato di big Luciano: di formazione socialista, alla guida di Forza Italia, protagonista della vittoria del centrodestra nel 2014 e della successiva caduta di quella giunta. Il tempo per trovare un altro assessore non è ancora scaduto. Manca poco. Poi ci si sederà al tavolo della coalizione, e se non spunteranno conigli dal cappello, il nome sarà quello di Luciano Tirincanti.

Andrea Oliva