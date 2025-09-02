Turismo, rivoluzione Osservatorio. Più dati per studiare flussi e spese

Obiettivo: mettere a punto un’offerta turistica "in grado di intercettare i nuovi bisogni e aumentare l’attrattività dei territori". L’Osservatorio turistico regionale si rinnova: dati più completi e aggiornati sulle strutture ricettive, con indicatori non solo quantitativi - arrivi e presenze - ma qualitativi e misurazioni puntuali dell’impatto economico generato dai turisti. L’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni annuncia un "primo focus già a settembre sulla Riviera, per raggiungere poi tutte le destinazioni turistiche dell’Emilia Romagna". Quello fornito dal ’nuovo corso’ dell’Osservatorio sul turismo sarà, continua, "un sostegno concreto al piano di lavoro della Regione pronto a partire finita la stagione estiva: dal programma di riqualificazione delle strutture ricettive al focus sul prodotto balneare tramite l’accompagnamento dell’applicazione della Bolkestein". I nuovi indicatori ‘digitali’ andranno a completare e aggiornare quelli esistenti grazie all’utilizzo della piattaforma Emilia-Romagna Tourism Data Hub, che raccoglie dati su capacità ricettiva, analisi della domanda, prenotazioni hotel e aeree, comparto extralberghiero e affitti brevi, spesa turistica, trasporti e impatto economico generato dai turisti. Grazie ai nuovi strumenti digitali si otterrà un "quadro più dettagliato del settore alberghiero, extra alberghiero, degli affitti brevi, dei trasporti e dell’impatto economico sul territorio".

"Ci serve un quadro chiaro basato su domande ed esigenze dei turisti – aggiunge l’assessora – un settore che oggi muta quasi ad ogni stagione, per calibrare meglio l’azione regionale e dei territori. Per questo occorrono strumenti moderni capaci di leggere il cambiamento mentre è in atto. Il nuovo Osservatorio è un tassello fondamentale per gli obiettivi che vogliamo raggiungere: l’aggiornamento della metodologia di calcolo delle presenze turistiche e l’analisi dell’impatto economico con indicatori quantitativi – come quelli forniti dal circuito Mastercard - e qualitativi". L’analisi servirà alla Regione come riferimento per due interventi. Il primo riguarda la riqualificazione delle strutture ricettive, aggiornando il quadro normativo regionale e individuando le azioni finanziarie per accompagnare questo obiettivo. Il secondo riguarda l’innovazione del settore balneare e l’attuazione della direttiva Bolkestein "che vogliamo definire insieme ai Comuni per profilare la strategia migliore, salvaguardando il patrimonio di esperienza e conoscenza che abbiamo anche grazie al lavoro dei nostri imprenditori".

Mario Gradara