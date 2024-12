Turismo, sport e commercio per la Frisoni

Il neopresidente della Regione, Michele de Pascale, ha ufficialmente assegnato le deleghe ai suoi assessori. Come annunciato, Roberta Frisoni ha Turismo, Commercio, Sport. "Sovrintende – si legge nel documento – all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti. Politiche per la qualificazione e lo sviluppo del sistema turistico. Promozione dell’offerta turistica. Sviluppo della portualità a finalità turistica. Programmazione e indirizzi per la gestione del demanio marittimo. Politiche per lo sviluppo del termalismo, dell’offerta turistica delle città d’arte, del turismo in montagna, nelle aree naturali. Qualificazione e sviluppo delle attività commerciali. Politiche di promozione delle attività sportive e di sviluppo dell’impiantistica sportiva e degli eventi sportivi. Rigenerazione alberghiera, delle colonie e dei waterfront".