"Turismo, sport, scuole: spenderemo 124 milioni in due anni"

Oltre 124 milioni di euro in investimenti, spesi o da spendere in due anni (2024 e 2025), per l’amministrazione comunale riminese. Negli ultimi anni gli investimenti in opere pubbliche hanno sempre veleggiato su cifre consistenti. Fermandosi agli ultimi sette anni si ritrovano cifre anche superiori ai 60 milioni di euro in soli 12 mesi (2018 e 2021), con spese complessive – considerando i bienni – capaci di arrivare a 107 tra il 2022 e il 2023. Ma nel biennio in corso si supereranno i risultati precedenti.

"Non è indispensabile soffermarsi solo sulle cifre – spiegano da Palazzo Garampi – Ma basta guardarsi intorno per capire come il pubblico stia continuando a immettere risorse per la crescita della città: edilizia scolastica, impianti sportiva, servizi, mobilità, ambiente green". A spingere sull’acceleratore ci sono anche i fondi del Pnrr. "I tre nuovi asili nido, la nuova piscina comunale, la riqualificazione dello Stadium e dell’ex area Ghigi sono alcune delle opere sostenute o cofinanziate attraverso il piano in corso di realizzazione, ampiamente in linea con le scadenze stabilite dal programma europeo, su cui si innestano opere di grande impatto quali il Parco del mare, che avanza di pari passo col piano di salvaguardia della balneazione. Senza dimenticare i lavori lungo la Statale 16, gli investimenti di Ferrovie per l’area stazione, il prolungamento del Metromare fino alla Fiera".