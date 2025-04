Turismo sportivo boom, la Granfondo punta a oltrepassare i tremila iscritti

di Luca PizzagalliSi viaggia a ritmi altissimi in ambito di prenotazioni e molto probabilmente sarà superato anche quest’anno il numero dei 3.000 iscritti per la Granfondo Squali Cattolica e Gabicce Mare, prevista in calendario per il week-end del 9-10-11 maggio. Decolla così la stagione turistico-sportiva, dunque, per la Regina che sogna in grande con la kermesse ciclistica, e oramai con un format collaudato. Ma non si fermano qui le buone sensazioni. Inferno Beach Run, la corsa podistica ad ostacoli e prove, su tutto il litorale cattolichino, porterà ad altri 1.000 partecipanti, mentre per Ocean Man, la gara di nuoto d’altura in acque libere si stanno superando le oltre 30 nazioni partecipanti con nuotatori provenienti da tutto il mondo, con un ritorno promozionale enorme per Cattolica e per tutta la riviera.

La macchina organizzativa guidata da Filippo Magnani, coordinatore del C.O. della Granfondo Squali e colonna del consorzio Riviera Sport 365, sta allestendo un cartellone di eventi davvero in grado di destagionalizzare aprile e maggio con oltre 30-40 hotel che faranno il tutto esaurito considerando che gli sportivi per le varie gare raggiungeranno la riviera con famiglie ed accompagnatori al seguito: "Siamo molto contenti perché la Granfondo Squali compirà 10 anni in questa edizione 2025 ed i numeri che stiamo facendo sono incredibili – conferma Filippo Magnani – oramai siamo tra le Granfondo più seguite in Italia con numeri importanti anche in ambito di cicloturismo. Quest’anno avremo con noi un big del ciclismo italiano, Fabio Aru. Inoltre tante sono le iniziative collaterali alla manifestazione che come sempre prevederà vari percorsi e varie novità".

Ma il cartellone del turismo sportivo cattolichino vedrà anche la seconda edizione di Inferno Beach Run che invece avrà prove di podismo su spiaggia e con percorsi fuori strada che stanno facendo registrare grandi numeri: "Coinvolgeremo tutto il litorale cattolichino nel weekend del 26-27 aprile – prosegue Magnani – ed anche questa manifestazione sta decollando definitivamente". Con Ocean Man il 25-26 maggio e la Festa dei Fiori nel ponte del 1° maggio la stagione per la Regina aprirà definitivamente. Inoltre il calendario darà una mano con la Pasqua prevista il 20 aprile. Proprio per questo l’associazione albergatori conferma che apriranno circa 100 hotel già verso fine aprile. Numeri che parlano di un tessuto turistico-economico in crescita e che garantiscono anche un’offerta di lavoro importante.