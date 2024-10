Turismo sportivo, la Marignanese alimenta le presenze

Un 2025 che si annuncia ricco di novità e soddisfazioni per l’Accademia Marignanese di calcio di San Giovanni in Marignano. Sono stati superati i 300 iscritti nel settore giovanile. Tanti i campi a disposizione, ed impianto comunale in grande spolvero, ma anche recuperato definitivamente all’uso il primo storico campo comunale denominato "Vanni" in zona centro città. Ma le novità non finiscono qui. Il presidente Loris Neri annuncia per il 2025: "Abbiamo confermato per la primavera prossima un torneo giovanile molto prestigioso denominato "Pulcino d’oro" – dice Loris Neri – che ci vedrà organizzare partite e meeting con squadre di calcio che arriveranno a San Giovanni da tutta l’Emilia-Romagna e porteranno presenze e turismo significativi per il nostro territorio nel maggio 2025.Potrebbe essere pure allungato creando una due giorni con centinaia di sportivi e persone, e dunque pernottamenti turistici, che sicuramente faranno piacere agli operatori della zona". Intanto la società gialloblu sta pensando pure all’esodo di Pasqua con oltre 200 persone, tra tesserati e famiglie, con mete prestigiose come Croazia o Lignano Sabbiedoro, partecipando a tornei di calcio giovanile.

lu.pi.