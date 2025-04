Turismo sulle montagne russe. Righetti: "Ci hanno salvato i ciclisti"

"Il turismo delle ruote in questi giorni di festa ci ha salvato, altrimenti avremmo potuto anche chiudere l’hotel. Complici le avverse previsioni meteorologiche, dall’altra il raddoppio degli alberghi aperti a Pasqua". A tirare le somme dei primi due ponti primaverili è l’albergatore Claudio Righetti, presidente di Bike Hotel che alla domanda come sta andando, risponde: "Come sulle montagne russe. E’ un continuo saliscendi, perché comunque queste festività sono molto legate al tempo. La Pasqua è stata penalizzata dalle previsioni. In questo ponte sembrava che qualcosa si fosse mosso, ma poi c’è stato un rallentamento. Se si annuncia pioggia le famiglie restano a casa". Righetti è comunque ottimista: "Ora puntiamo sul primo maggio, perché si prevede bel tempo, le temperature sono in aumento e i costi saranno più contenuti. Si conta anche al convegno di Tecnocasa in programma a Pesaro. Cominciano a muoversi anche gli svizzeri. Comunque noi, com’è successo per Pasqua, ci salviamo con i ciclisti, turismo che sta andando meglio degli altri anni". Lo confermano i dati. "Solo in primavera _ anticipa il presidente _ prevediamo oltre 50mila presenze, altrettante sono attese in autunno. Stiamo riprendendo bene su Monaco, in aprile si lavora molto con la Germania e il Nord Europa, in particolare Belgio e Svizzera. Cominciano a vedersi anche i canadesi, che però preferiscono venire in vacanza a maggio. Oltre a loro, da un paio di anni sta maturando il mercato americano. Compensano le perdite di quegli austriaci e tedeschi che si sono spostati sulla Spagna, in particolare in Andalusia, dove le strade a differenza delle nostre sono migliori, se non addirittura perfette, e il clima più mitee. Andiamo comunque avanti con forza e coraggio".

Nives Concolino