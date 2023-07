Turista dà di matto e aggredisce i militari

Tutto è cominciato da un’accesa lite, nata per futili motivi tra un uomo di 44 anni e la sua compagna, mentre i due si trovavano nella stanza d’hotel in cui alloggivano per le vacanze estive a Cattolica. Urla e strepiti tra i due che hanno immediatamente però attirato l’attenzione di altri ospiti della struttura ove si trovavano. Proprio da alcuni vicini, infatti, è arrivata la segnalazione ai carabinieri della Tenenza di Cattolica, che si sono subito precipitati domenica nel luogo della lite, trovando il turista 44enne, italiano, fuori dall’hotel mentre continuava il litigio tra grida e offese alla donna.

Giunti sul posto, i carabinieri di Cattolica hanno quindi proceduto alle operazioni di identificazione, svolte in strada e durante le quali il 44enne ha poi iniziato a rivolgere svariati e gravi insulti ai militari dell’Arma. Gli schiamazzi provocati dall’uomo hanno immediatamente attirato l’attenzione di numerose persone affacciatesi dai balconi e finestre per osservare la scena. È stato a questo punto, come ricostruito dalle forze dell’ordine, che alle offese il 44enne avrebbe poi fatto seguire i fatti, decidendo di aggredire i carabinieri lanciandosi contro di loro per ostacolare le operazioni di rito. Successivamente al parapiglia venutosi a creare, i miliari sono quindi riusciti a immobilizzare l’uomo, dichiarandolo in stato di arresto.

Sottoposto poi a perquisizione, l’uomo è stato ritrovato in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di hashish da due grammi. Il turista 44enne è stato quindi trasferito in caserma e trattenuto in camera di sicurezza prima di sostenere, ieri mattina, il giudizio per direttissima per le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza, il giudice del tribunale di Rimini ha perciò convalidato l’arresto dell’uomo, il quale ha reso dichiarazioni durante l’udienza sostenendo di aver agito perché sotto effetto di sostanze alcoliche.