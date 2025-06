Turista molestata in vacanza. Si ferma per accarezzare il cane e il padrone la aggredisce

Si sarebbe approfittato di un’occasione. Un’occasione creata quasi per caso dalle ingenue coccole che la propria vittima aveva deciso di concedere al cane, un giovane pitbull, che un marocchino di 25 anni teneva al guinzaglio mentre entrambi, lui e la ragazza finita sotto le sue grinfie, stavano passeggiando in strada a Bellaria Igea Marina. Un atto repentino e subdolo quello imputato al 25enne secondo la ricostruzione dell’episodio, un gesto con cui appunto il marocchino si sarebbe approfittato del fatto che la propria vittima, una turista tedesca di 23 anni in vacanza in riviera nell’estate di qualche anno fa, si era attardata e chinata per accarezzare l’animale. Sarebbe stato in questo momento, secondo la ricostruzione fatta dalla procura della Repubblica nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che il marocchino avrebbe infilato una mano sotto al vestito estivo che la giovane turista tedesca indossava, palpeggiandola così nelle parti intime.

L’episodio, risalente all’estate del 2021, venne denunciato dalla giovane il giorno successivo, dando inizio a lunghe indagini da parte dei carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina insieme con il Ris di Parma per dare la caccia al presunto autore dell’aggressione sessuale, poi individuato appunto nel marocchino di 25 anni, residente nella stessa Bellaria Igea Marina e difeso dall’avvocato Gianamaria Gasperoni. Al termine dunque delle indagini preliminari sull’episodio, per il 25enne il pm Bertuzzi ha formulato l’accusa di violenza sessuale e richiesto per il marocchino il rinvio a giudizio. Acquisiti gli elementi di indagini, il gup del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha quindi fissato l’udienza preliminare per il prossimo 22 ottobre 2025, quando verrà deciso se procedere con il processo al 25enne marocchino oppure no.