‘Turista per sempre’ a Rimini: con 5 euro di gratta e vinci incassa vitalizio da 2 milioni

Rimini, 31 maggio 2023 – Cosa si può fare con quasi due milioni di euro? Se lo starà chiedendo il fortunato vincitore del biglietto Gratta e vinci acquistato nella tabaccheria del centro commerciale Le Befane. La notizia è arrivata ieri, battuta dall’agenzia Agimeg. Nella provincia di Rimini un giocatore si è portato a casa anche il banco. Quante volte si è giocato al ‘Turista per sempre’ sperando di scoprire per due volte la scritta così da portarsi a casa l’intera posta? Al centro commerciale qualcuno c’è riuscito.

La tabaccheria fortunata del centro Le Befane di Rimini

"Al momento - spiega Erika dipendente della tabaccheria interna al centro commerciale - nessuno ci ha contattato. Non lo ha fatto nemmeno Lottomatica, ma per questo servono alcuni giorni, ci hanno riferito".

Si rimane in attesa, ma il fortunato vincitore per il momento non si è scoperto. E dire che non è facile contenere l’emozione per una vincita simile.

Il biglietto fortunato

Il biglietto acquistato è il ‘New turista per sempre’. Il tagliando costa 5 euro e consente vincite fino a 50mila euro tra i premi che si trovano grattando. Ma se compare per due volte la scritta ‘turista per sempre’ allora cambia tutto. Quel ‘per sempre’ ha un suo perché. Innanzitutto dal momento dell’incasso della vincita ecco arrivare la bellezza di 300mila euro. Tanti soldi, ma sono solo l’antipasto. Infatti il ‘per sempre’ sta per il vitalizio che verrà pagato al vincitore nei prossimi venti anni.

Ogni trenta giorni arriverà in banca un bonifico da 6mila euro. Al netto delle tasse è comunque un bel gruzzolo da godersi per un paio di decadi. Al termine dei venti anni ecco la ‘liquidazione’ con ulteriori centomila euro. A conti fatti per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli la cifra che il vincitore si mette in tasca è di un milione e 936mila euro.

Caccia al neo Paperone

Quanto basta a scatenare la curiosità sul cliente che ha acquistato il tagliando e al momento è riuscito a non dare nell’occhio.

Alla tabaccheria del centro commerciale non è arrivata alcuna telefonata e tanto meno un gesto di ringraziamento per quel biglietto che cambia la vita. Difficile a questo punto che possa arrivare visto che per la riscossione il vincitore si rivolgerà alla stessa Agenzia dei monopoli. Stando ai dati forniti dalla stessa Agenzia, la probabilità che si diventi un ‘Turista per sempre’ è bassissima. Infatti si può trovare un biglietto vincente ogni 4 milioni e 560mila tagliandi venduti.