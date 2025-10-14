Turista riminese violentata in Salento, il video e l’accusa di revenge porn per gli indagati

Rimini, 14 ottobre 2025 - Le indagini sulla presunta violenza sessuale su una turista riminese di 23 anni - avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 giugno scorsi nella marina di Mancaversa, nel Salento - procedono spedite e si arricchiscono di un capitolo ancora più pesante.

Ai quattro ragazzi pugliesi, tutti tra i 22 e i 25 anni, originari delle zone di Taviano, Taurisano e Melissano, già indagati per violenza sessuale di gruppo, sarebbe stato ora contestato anche il reato di revenge porn.

Una ipotesi che punisce la diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso della persona ritratta. È quanto emerge dal fascicolo coordinato dalla pm Maria Grazia Anastasia, nel quale è stato inserito un video di circa tre minuti, girato dagli stessi ragazzi durante il rapporto che loro definiscono consensuale, ma che la presunta vittima ha invece denunciato come violenza.

Il contenuto del filmato è ora al vaglio degli inquirenti insieme ai telefoni cellulari sequestrati nei giorni successivi alla denuncia.

La consulenza tecnica dovrà chiarire non solo le modalità con cui è stato realizzato, ma anche se quel video sia stato condiviso al di fuori della cerchia dei quattro indagati.

Gli indagati, difesi dagli avvocati David Alemanno, Andrea Starace e Biagio Palamà, continuano a sostenere che quanto accaduto fosse frutto di un rapporto liberamente accettato da tutte le parti.