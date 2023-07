Turista rischia di annegare, salvata da un marinaio e da un’anestesista

Una donna riversa a faccia in giù nell’acqua. Solo una manciata di secondi per poter intervenire e portarla in salvo, prima che fosse troppo tardi. Una storia a cui per fortuna è stato possibile scrivere un lieto fine grazie all’intervento provvidenziale del marinaio di salvataggio Daniel Binotti, accorso nel pomeriggio di venerdì nello specchio d’acqua antistante i bagni 112 e 113, a Rivazzurra, in aiuto di una turista di Bolzano sulla cinquantina che aveva accusato un malore e che ha rischiato seriamente di annegare. "L’allarme è scattato attorno alle 18 - racconta Binotti - io mi trovavo in torretta, a quell’ora la spiaggia e il mare erano molto affollati. Alcuni bagnanti hanno richiamato la mia attenzione, indicandomi la figura di una donna che aveva perso conoscenza, e che si trovava a faccia in giù nell’acqua, a circa trenta metri dalla riva. Senza perdere tempo, le sono corso incontro a piedi, l’ho tirata fuori dall’acqua in sicurezza e l’ho portata sulla battigia". A quel punto è cominciata una corsa contro il tempo per scongiurare il peggio. "La donna era molto pallida, la schiuma le usciva dalla bocca e la respirazione era quasi del tutto assente, anche se per fortuna non era andata in arresto cardiaco. Sono andato a prendere il pallone autoespandibile Ambu e il defibrillatore e a quel punto ho iniziato a praticare le manovre per la rianimazione, grazie anche al supporto di un anestesista che in quel momento si trovava proprio sulla spiaggia. In maniera graduale, la donna ha cominciato a riprendere conoscenza, l’abbiamo sentita farfugliare qualche parola e l’abbiamo visto sbattere le palpebre". In seguito la turista è stata affidata alle cure del personale del 118 accorso sul posto con l’ambulanza. Fino a ieri si trovava ancora sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

l. m.