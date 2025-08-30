Turista scippata a Marina Centro. Sicurezza, telecamere in arrivo

Un nuovo episodio di microcriminalità ha scosso la tranquillità del centro cittadino. L’altra sera, poco dopo le 22, una turista italiana di cinquant’anni, a passeggio lungo via Mantegazza, è stata vittima di uno scippo. Un giovane in scooter le ha strappato la borsa e si è allontanato rapidamente senza lasciare tracce, nonostante le grida disperate della donna, rimasta sotto choc e in lacrime. L’unica possibilità per lei è stata chiamare le forze dell’ordine e sporgere denuncia.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e che si inserisce in un contesto in cui il Comune ha già avviato un vasto programma di rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Attualmente la rete cittadina conta 331 telecamere operative, di cui una parte dedicate anche alla lettura automatica delle targhe, strumento utile non solo per monitorare il traffico, ma anche per supportare le indagini in caso di reati.

Ma la mappa della sicurezza è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. È infatti in fase di realizzazione un progetto che prevede l’installazione di dodici nuove telecamere a Borgo Marina, a cui si aggiungeranno sette telecamere panoramiche con visione a 360 gradi in piazza Ferrari. L’iniziativa rientra nel piano “Borgo Marina Sicura”, pensato per migliorare il controllo nelle aree più frequentate da residenti e turisti.

Non è l’unico intervento previsto. Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026, in via dei Mille all’altezza di Porta Galliana saranno installati nuovi sistemi in grado di monitorare i flussi di traffico e garantire un controllo più capillare degli accessi alla città. Lungo la statale Adriatica, nell’ambito del progetto “TransitOk”, arriveranno invece trenta nuove postazioni tra telecamere e dispositivi di rilevamento. Anche la rotatoria Montescudo sarà coperta da una telecamera panoramica e da un sistema di lettura targhe, così da assicurare un monitoraggio continuo di una delle principali porte di accesso al territorio.

Il programma per l’anno in corso prevede inoltre l’installazione di sette telecamere nel parco Don Tonino Bello, a Viserba, a ridosso della nuova piscina comunale, mentre Piazzale Carso sarà sorvegliato con un sistema di telecamere panoramiche.

Un impegno consistente, che conferma la volontà dell’amministrazione di puntare sempre più sulla tecnologia come strumento di prevenzione e deterrenza. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare la percezione di sicurezza per cittadini e visitatori, dall’altro fornire strumenti rapidi ed efficaci alle forze dell’ordine nelle indagini.

Il triste episodio di via Mantegazza resta, purtroppo, la dimostrazione che la microcriminalità è ancora presente. Ma la progressiva estensione della rete di videosorveglianza, insieme al presidio costante delle pattuglie, rappresenta un passo importante per rendere la città più sicura, vivibile e accogliente.