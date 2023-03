Turista sequestrato per un debito, 36 anni di carcere alla baby gang

Sommate, le loro condanne raggiungono i 36 anni di reclusione. Si è concluso ieri, davanti alla Corte d’Assise di Rimini, il primo grado del processo che vedeva alla sbarra tre ragazzi senegalesi - rispettivamente di 19, 24 e 25 anni - residenti nelle province di Milano e Pavia. Tutti e tre dovevano rispondere di accuse gravi: sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina e spaccio. Per il 19enne e il 24enne - Fallou Ngom e Baye Moussa Kebe, difesi Tiziana Casali e Francesca Baroncelli - il pubblico ministero Luca Bertuzzi (foto) aveva chiesto una condanna a 16 anni, mentre per il terzo componente del gruppo, il 25enne Diery Wade, difeso dall’avvocato Federico De Micheli, la richiesta era stata di 14 anni. Per loro i legali della difesa avevano chiesto l’assoluzione o la derubricazione dell’ipotesi di reato più pesante, quella del sequestro di persona ai fini di estorsione. La Corte d’Assise ha emesso tre condanne: rispettivamente a 12 anni e 4 mesi, 11 anni e 11 mesi, 11 anni e 9 mesi. Nei confronti dei primi due la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche e per fatto di lieve entità rispetto alla recidiva. L’episodio contestato si era consumato il 23 agosto scorso in viale Goethe, a Riccione. Secondo la ricostruzione, quella notte il terzetto erae stato avvicinato da un 18enne di Busto Arsizio e da un suo amico 24enne, entrambi in vacanza nella Perla Verde. Il 24enne si sarebbe rivolto agli stranieri, chiedendo di poter acquistare del ‘fumo’. Una volta ottenuti quattro grammi di stupefacente, tuttavia, anziché pagare la somma pattuita, si sarebbe allontanato di corsa, forse pensando che il 18enne lo avrebbe imitato. A quel punto il ragazzino, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato accerchiato dai senegalesi, che lo avrebbero obbligato a seguirlo dietro le cabine. Dopo avergli rubato il telefono, avrebbero tempestato l’amico 24enne di chiamate, ordinandogli di tornare subito indietro a saldare il debito, perché in caso contrario si sarebbero rifiutati di ‘liberare’ l’amico. Alla fine sul posto erano accorsi i carabinieri, che avevano fatto scattare le manette ai polsi dei senegalesi. La ricostruzione degli inquirenti era stata però contestata dai legali della difesa, secondo cui dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona sarebbe statopossibile evincere come nessun tipo di forzatura fosse stata commessa nei confronti del 18enne, facendo dunque decadere l’ipotesi del sequestro.