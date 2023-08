Turisti a Misano multati sul bus Ricorso respinto

"Mi permetto di scrivervi per quanto è successo alla mia famiglia a giugno a Misano su un autobus di Start Romagna. Siamo saliti sul bus a Riccione Sud in direzione Misano chiedendo all’autista se si potessero effettuare i biglietti a bordo, in seguito alla risposta affermativa, avendo solo un bancomat, siamo riusciti ad acquistare solo un biglietto: risultato 3 sanzioni da 67 euro. Abbiamo provato a fare ricorso cercando di dimostrare la nostra buona fede, ma Start Romagna lo ha respinto. Siamo venuti a conoscenza che la stessa disavventura è capitata anche ad altri. Sono 30 anni che vengo in Romagna e non sarà certo il comportamento di quattro controllori a farmi disinnamorare di questa terra".

Silvia Cattaneo