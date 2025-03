Turisti a quattro zampe . Gli influencer del pet si mettono ai fornelli per il menù da cani

All’hotel Principe va in scena ‘For pet creators’, l’unico evento italiano dedicato agli influencer del mondo degli animali. Una tre giorni iniziata venerdì, che si concluderà oggi. In scena un vero e proprio show cooking di cibo per cani e una ‘notte degli Oscar’ in cui sono stati premiati i migliori creatori social del pet. E’ il terzo anno consecutivo che l’albergo riminese, passato per il programma di Bruno Barbieri, ‘4 Hotel’, ospita l’evento e quest’anno è arrivato il vero boom di iscrizioni. Oltre quaranta partecipanti e tra gli ospiti anche Giuseppe Mercurio, con i suoi 228mila followers, e Sofia Bertocchi con la cagnolina Rose e una pagina Instagram con migliaia di ‘mi piace’. Tra gli eventi clou workshop e un pomeriggio, quello di ieri, dedicato alla dog’s bakery, con la chef e volto della tv Cristina Lunardini come giudice.

I quaranta influencer hanno indossato grembiuli arancioni e si sono messi ai fornelli, divisi in quattro squadre, per cucinare la migliore torta della loro vita, come a Masterchef. Non solo maestria in cucina, per vincere la prova i partecipanti si sono dovuti distinguere anche per la conoscenza dell’universo canino. Ogni quesito risposto correttamente faceva sbloccare un alimento in più da utilizzare nella preparazione della torta, dalla frutta come fragole, banane e mela, fino ai latticini come robiola e ricotta. La torta vincitrice della prova avrebbe dovuto soddisfare canoni di bellezza e soprattutto la fame degli amici a quattro zampe, venuti apposta per gareggiare insieme ai loro padroni.

"Il mondo pet sta diventando sempre più importante per il turismo, le persone vogliono venire in vacanza con i loro cani e gatti – spiega Simona Trecordi, organizzatrice di ‘For pet lovers’ -. Questo evento ne è un esempio, negli anni è cresciuto molto così come il numero dei creators di contenuti dedicati al mondo degli animali". Bulldog francesi, labrador, maltesi, bassotti e anche meticci: ce n’è per ogni razza e specie, addirittura due gatti, venuti all’hotel Principe per l’appuntamento. "For Pet Creator non è solo un evento di networking, ma un laboratorio di crescita per chi vuole trasformare la propria passione per gli animali in un’attività professionale sui social media – continua Trecordi -. La serata clou è stata quella di ieri con gli ‘Oscar’. Sono stai premiati il miglior cane attore, la miglior promessa, ossia il pet creator che ha appena iniziato sui social, ma ha un buon futuro davanti a sé. O ancora il premio al miglior look canino".

Federico Tommasini