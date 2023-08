Turisti appiedati Taxi introvabili in città, il Comune tira dritto: "Vogliamo più licenze"

"A Rimini non bastano i taxi attuali. Ci sono albergatori costretti ad accompagnare i turisti, perché non si trovano taxi. Servono più licenze". Dopo le tante polemiche e le proteste di questi giorni, la questione taxi è arrivata in consiglio comunale. La consigliera Pd Annamaria Barilari (così come aveva preannunciato) giovedì ha presentato un’interrogazione durissima, per segnalare disagi e disservizi, e chiesto all’amministrazione di aumentare le licenze dei taxi a RImini. Che, a oggi, sono 71 in tutto. Sul tema l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni, che nei giorni scorsi (su queste pagine) aveva annunciato la volontà di Palazzo Garampi di aumentare i taxi a Rimini, ha confermato che la strada per incrementare il servizio è imboccata. Certo, "la carenza di taxi è diventata una questione di carattere nazionale – premette la Frisoni – Rimini, per le sue caratteristiche, necessita di una programmazione del servizio taxi diversa da quella da realtà come Bologna, Milano, Roma". Per l’assessore "non si può nascondere che il problema dei taxi quest’estate è esploso anche a Rimini, manifestando una carenza di servizio in concomitanza con la stagione turistica e i principali congressi e fiere". Per questo, "abbiamo chiesto alla Provincia (l’ente competente) di procedere a una ricognizione del servizio taxi, in base ai bisogni e alle necessità, per poterlo riprogrammare". Insomma: "Vogliamo capire quante licenze servono a Rimini". Terminata la ricognizione della Provincia "la proposta di nuove licenze dovrà passare al vaglio dell’autorità di regolazione dei trasporti". È un iter "complicato", ammette la Frisoni, "ma dalle ultime notizie capiamo che il ministro alle Infrastruture Matteo Salvini voglia affrontare con urgenza la questione e velocizzare l’iter. Noi, in ogni caso, andremo avanti".

Per Alessandro Taranto (foto), il presidente della cooperativa dei tassisti riminesi, "il Comune prima di prendere iniziativa farebbe bene ad ascoltarci. Ieri i colleghi, per andare da piazza Marvelli al Palas, hanno impiegato in media oltre 40 minuti. Il problema non sta nel numero delle licenze, ma nel traffico riminese", rallentato anche dai numerosi cantieri sparsi in città. Secondo la cooperativa, "fatta eccezione per alcuni picchi di richieste", il numero di taxi in servizio a Rimini oggi "è più che sufficiente". Ma a Palazzo Garampi la vedono diversamente e il Comune andrà avanti per avere più taxi in città.

Manuel Spadazzi