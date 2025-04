Turisti cresciuti del 200% in dieci anni

La città di Santarcangelo ha oggi un suo ‘brand’ di destinazione turistica. Nelle prossime settimane partirà il nuovo progetto di promozione del turismo cittadino, con un calendario eventi ricco di appuntamenti, a partire da venerdì 9 maggio. Alla Rocca malatestiana si terrà infatti dalle 17.30 un incontro rivolto agli operatori del settore (ma anche aperto al pubblico) dove si parlerà di strategie turistiche. "Siamo a un punto di svolta. Creeremo un prodotto turistico che ci racconti nel mondo – dice il sindaco Filippo Sacchetti – In questi anni ci siamo resi conto che abbiamo qualcosa che attrae turisti nazionali e internazionali. Sappiamo che qui il turismo cresce e, se ben gestito, con uno stile slow e di qualità, può creare nuove opportunità economiche per i servizi e il settore". Il punto di partenza del progetto è stato uno studio sulle presenze turistiche degli ultimi 10 anni, un’analisi di Trademark. "Siamo al centro di un trend impressionante – continua il primo cittadino – con il 200% di arrivi e presenze in più fra il 2013 e il 2023. Questo ci ha portato a riflettere su come trasformare il nostro patrimonio, in un processo di promozione di destinazione turistica che accompagni, valorizzi e spinga la qualificazione della nostra offerta. Tutto in un’ottica di rete sia al nostro interno, sia con le istituzioni esterne. Santarcangelo è una destinazione turistica a tutti gli effetti e il salto di qualità dovrà essere tour court".

Nell’appuntamento del 9 maggio dopo la performance del cantautore Andrea Amati, interverranno Sacchetti e Marina Colonna dei Principi Paliano, proprietaria della Rocca. A illustrare l’indagine di mercato sulle presenze turistiche, sarà Stefano Bonini di Trademark Italia. Sarà poi Andrea Cicchetti di Moab a presentare la nuova brand identity di Santarcangelo e le strategie future. Attesa l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni. Saranno poi presentati i prodotti enogastronomici locali che rappresenteranno un volano per la nuova strategia di promozione, nata da un percorso di condivisione con realtà locali come FoCuS, Pro Loco, Città Viva e Blu Nautilus.

Rita Celli