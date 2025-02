"Turisti fedeli anche con la tassa di soggiorno"

La tassa di soggiorno? I turisti non fanno una piega. Almeno per ora, sia per le richieste che le prenotazioni. E’ quanto affermano dall’Associazione albergatori - Federalberghi di Bellaria Igea Marina. Che dopo le iniziali perplessità sollevate lo scorso autunno, alla vigilia del varo del provvedimento da parte del Comune, ha dato il suo (non vincolante) via libera. La città di Panzini introduce il balzello sulla vacanza a partire dal 2025.

"Nel rispondere alle richieste dei nostri ospiti – attacca il presidente Aia Emanuele Campana – noi comunichiamo che l’estate prossima verrà introdotto l’imposta di soggiorno. Come associazione abbiamo invitato tutti i nostri soci a informare i turisti per tempo". "Per ora – prosegue Campana – non abbiamo rilevato particolari reazioni o lamentele, nè variazioni rispetto al trend di prenotazioni registrato ad oggi rispetto a un anno fa. Del resto non si tratta di cifre astronomiche: una settima, per due adulti in un hotel tre stelle, costerà 18 euro di imposta di soggiorno". Il tariffario, per così dire, fissato dall’amministrazione comunale, prevede 1,5 al giorno a persona in una struttura ricettiva a tre stelle. Cifra che sale a 2,5 euro in un quattro stelle. Si scende invece a un euro negli alberghi a due stelle e nelle case vacanza. Si paga l’extra solo per i primi sei giorni di vacanza. Inoltre sono previste diverse esenzioni: gratis per gli under 18, gratis per tutti fino alla tarda primavera (e in autunno-inverno). L’imposta viene applicata nel periodo estivo, dal primo giugno al 15 settembre.

La tassa sarà ’operativa’ solo nei mesi caldi in ogni senso, diversamente, ad esempio, dal Comune capoluogo dove grava sugli ospiti tutto l’anno (nel 2024 Rimini ha vantato quasi sette milioni di presenze, in parte consistente ’fuori stagione’, ed ha incassato la bellezza di 14,5 milioni di euro). Risorse che, a Rimini come a Bellaria Igea Marina, andranno destinate in toto o quasi a sostegno del turismo, indotto e derivati.

Il primo giugno dunque per la prima volta Bellaria Igea Marina vedrà l’introduzione dell’imposta, con quasi quindici anni di ’ritardo’ dagli altri comuni costieri. Complicato calcolare quanto potrebbe portare nelle casse dell’amministrazione comunale la tassa turistica.

Mario Gradara