Turisti fedeli, superati i 2 milioni di visitatori

Oltre 2 milioni di visitatori nel 2024 sul Titano. Un +2% rispetto all’anno prima. I numeri dell’anno turistico che si è appena concluso sono ora nero su bianco nel bollettino che, come di consueto, pubblica l’ufficio di statistica del Titano. Nel 2024 l’afflusso turistico è stato pari a 2.069.421 visitatori. Analizzando l’andamento trimestrale dei visitatori rispetto all’anno precedente, "si rilevano saldi positivi in tutti i periodi tranne che nel terzo trimestre", si legge. Il mese con il maggior numero di presenze è agosto, mentre nel mese di maggio si è registrato un incremento di visitatori del 28% rispetto al 2023. Per quanto riguarda il turismo di sosta, nel 2024 si sono registrati 122.126 arrivi (12% rispetto al 2023) per un totale di 218.763 pernottamenti (+11%), con una media di 1,8 notti trascorse per ogni persona arrivata. I turisti che nel 2024 hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per l’89% dall’Europa, l’Italia è il paese di provenienza della maggior parte di turisti (53,7% sul totale), seguono Germania (8,5%) e Paesi Bassi (2,7%). Tra i paesi extraeuropei, la maggior parte degli ospiti registrati nelle strutture, alberghiere e non, della Repubblica proviene invece dagli Stati Uniti (3,4%).

Non solo turismo nel bollettino pubblicato appena qualche giorno fa. Continua a preoccupare il calo delle nascite. Nel 2024 sono state registrate 144 nascite (70 maschi e 74 femmine), 47 nati in meno dell’anno precedente. Un calo negli ultimi anni inarrestabile. Continua invece a salire il numero delle aziende. Alla fine dello scorso anno erano 5.247 e rispetto al 31 dicembre 2023 sono aumentate di 97 unità (+1,9%). Analizzando l’andamento dell’ultimo anno, i settori che hanno registrato le variazioni positive più significative sono quelli legati alle attività finanziarie e assicurative (+28 pari al +12%), alle attività professionali, scientifiche e tecniche” (+23 pari al +2,2%) e alle attività Immobiliari (+18 pari al +5,5%). I settori nei quali il numero di attività economiche è diminuito sono invece quello manufatturiero (-13 pari al -2,7%) e quello legato alle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (-5 pari al -2,6%). Poi la popolazione: al 31 dicembre del 2024 i residenti erano 34.045 (di cui 49,5% maschi e 50,5% femmine), rispetto all’anno precedente è aumentata di 137 unità (+0,4%). La popolazione presente, che comprende anche i soggiornanti, ha raggiunto quota 35.431 (+249 rispetto a dicembre 2023).