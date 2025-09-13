"Turisti in calo a settembre. Da lunedì tanti hotel chiudono"

Settembre non decolla. I numeri parlano chiaro: nella prima metà del mese l’occupazione media delle strutture ricettive si è fermata al 73,5%, due punti e mezzo in meno rispetto al 2024. Mentre da lunedì a domenica 21 il dato previsionale Benchmark scende al 67%. Una flessione che conferma la difficoltà già emersa in estate, con un agosto in calo del 7% e segnali negativi anche a luglio. "È un trend leggermente negativo, viste le condizioni generali – osserva Emanuele Campana, presidente degli albergatori di Bellaria Igea Marina – Chi rimane aperto lo fa con un’occupazione intorno al 70% e spesso grazie a comitive straniere, che soggiornano una o due settimane. La clientela italiana, invece, si concentra nei weekend, sopratutto in occasione di eventi enogastronomici. A sceglierci spesso sono famiglie e coppie che scelgono periodi più brevi".

"Da lunedì, le strutture operative – complice anche l’inizio delle lezioni scolastiche – sono poche" dice il presidente. "Alcune hanno lavorato meglio, altre un po’ di meno – precisa Campana–. Ma la tendenza resta chiara. Il turismo italiano cala parecchio, mentre cresce quello straniero, in particolare tedeschi, svizzeri e belgi, anche se non in maniera pressante". E la fascia d’età più presente, in queste settimane, "è quella senior, meno vincolata ai tempi scolastici". Campana sottolinea anche un tema di sostenibilità: "La stagione non è più sufficiente per garantire una buona tenuta delle imprese, tra ricavi e gestione del personale. Fuori stagione si lavora solo nei weekend o con eventi particolari. Per questo ogni richiamo conta, dalle feste popolari come quella della piadina fino a rassegne musicali di ottobre come il festival Rumore".

In questo quadro, la destagionalizzazione diventa cruciale. "Eventi di qualità, ma anche percorsi territoriali, possono fare la differenza. Bellaria non sarà mai il lago di Garda, ma può valorizzare la sua posizione e i collegamenti con città storiche come RImini e Ravenna, le uscite naturalistiche nel parco Marecchia o nel borgo di Santarcangelo. Sono occasioni da mettere a sistema, perché la sinergia riduce i costi e crea economie di scala". Settembre, insomma, conferma le difficoltà di una stagione altalenante, ma lascia intravedere anche una direzione: "non arrendersi a un turismo che si restringe, bensì costruire nuove opportunità – rimarca Campana –. Occorre continuare a investire in qualità e servizi, valorizzando le nostre peculiarità e investendo sempre più nel turismo congressuale. Solo così Bellaria Igea Marina potrà restare competitiva, anche fuori dai mesi di punta".

Aldo Di Tommaso