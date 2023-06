"Turisti in calo nel mese di giugno"

"Andrà meglio nei mesi di luglio e di agosto, ma giugno si è salvato solamente con il turismo mordi e fuggi dei weekend con risultati avari di soddisfazioni per gli operatori: c’è stato un netto calo di presenze, e non solo a causa dell’alluvione". Lo afferma Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale.

"In questo avvio di stagione balneare – dice – dobbiamo purtroppo registrare un netto calo delle presenze turistiche. Il turismo non decolla e ormai, a un mese dal maltempo che ha flagellato parte della nostra regione portando con sé oltre ai danni materiali anche numerosissime disdette, si capisce come l’incidenza di quel disastro e il suo racconto più o meno distorto da fake news e speculazioni create ad arte abbia esaurito il suo ruolo. Nonostante l’impegno del governo, in particolare della ministra Santanché, e quello della Regione con il presidente Bonaccini in testa, che hanno messo in campo investimenti senza precedenti per la promozione turistica in Italia e all’estero con particolare riferimento alla Romagna, sarà dura recuperare". Analizzando il sistema turistico nel suo insieme – osserva Indino – si evince però che il problema non è solamente dell’Emilia Romagna. In questo mese di giugno che sta già volgendo al termine si registrano cali di presenze, soprattutto nei giorni infrasettimanali, che toccano punte del 40% rispetto all’anno scorso.