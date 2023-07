Turisti lasciati a piedi Il Comune corre ai ripari "Non ci bastano 70 taxi Aumenteremo le licenze"

di Manuel Spadazzi

I taxi a Rimini? "Pochi e troppo costosi", l’accusa del presidente della Confcommercio, Gianni Indino. Quello dei taxi è diventato da anni un ’tormentone’ in città, non solo in estate: le polemiche sulla qualità del servizio tornano puntuali in occasione delle principali fiere. Della questione se ne parlerà – probabilmente già stasera – in consiglio comunale. Annamaria Barilari, consigliera del Pd e titolare di un residence, presenterà un’interrograzione. "Lo faccio – spiega – dopo aver raccolto le lamentale e le segnalazioni di tanti colleghi che, come me, spesso sono costretti ad accompagnare i turisti in aeroporto o in altri luoghi perché non si trova mai un taxi libero. Siamo una città che vive ancora di turismo, i taxi rappresentano un servizio fondamentale e non si può continuare a fare la ’caccia al tesoro’ per trovarne uno disponibile". La Barilari non ha dubbi: "Il servizio va migliorato e per riuscirci occorrono più licenze, dunque più taxi a disposizione in città. Per i turisti, certamente, ma anche per i riminesi. Quanti di noi si sono trovati a dover cercare un taxi, per motivi di lavoro o esigenze familiari, e non l’hanno trovato?".

Da qui l’interrogazione, che arriva pochi mesi dopo (era gennaio) la commissione consiliare in cui si era affrontata proprio la situazione dei taxi a Rimini. E l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni conferma: "Stiamo lavorando, da tempo, per aumentare le licenze taxi a Rimini. Non bastano le attuali 70, che sono un numero insufficiente". Aumentare le licenze "non sarà un’impresa facile", non soltanto per il ’muro’ eretto dalla cooperativa taxi, che non vuole saperne di avere altri mezzi. "Per ottenere il via libera per l’aumento delle licenze – continua la Frisoni – c’è un iter complesso. Prima serve la ricognizione puntuale delle licenze taxi nel Riminese, abbiamo chiesto alla Provincia di avviarla. Poi verranno compiuti tutti gli altri passaggi burocratici". L’obiettivo è "potenziare, finalmente, il numero dei taxi a Rimini per il turismo, le fiere, i congressi".

Per ora nessun commento dalla cooperativa taxi, nemmeno sulle accuse pesanti di Indino. I tassisti restano alla finestra, in attesa di avere risposte da Palazzo Garampi sui problemi di viabilità che hanno sollevato anche in questi giorni. Giusto la settimana scorsa il presidente della cooperativa tassisti, Alessandro Taranto, ha portato in giro per alcune ore il dirigente comunale alla mobilità, Carlo Michelacci, mostrando tutti i disagi: la chiusura di via Euterpe e gli altri cantieri, i problemi di accesso in zona mare. I tassisti chiedono soluzioni urgenti al Comune.