Turisti minacciati di morte dalla baby gang

Li hanno circondati e hanno minacciato di ammazzarli se non avessero vuotato le tasche e consegnato loro tutti gli oggetti di valore. Vittima dell’ennesima baby gang un gruppo di turisti in vacanza nella Perla Verde, che durante il fine settimana è finito nel mirino di un terzetto di giovani malviventi composto da due italiani di 20 e 18 anni e da un nordafricano di 19 che alla fine sono però finiti nella rete dei carabinieri della compagnia di Riccione. I primi due sono stati arrestati, mentre il terzo è stato sottoposto a fermo di indiziato per i gravi sospetti sul suo conto. È questo il frutto dei controlli serrati svolti durante il weekend dai militari dell’Arma con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo di Bologna. Una vera e propria task force che ha passato al setaccio le zone più calde di Riccione con l’obiettivo di limitare l’azione dei baby criminali e i fenomeni legati ala microcriminalità giovanile.

Il raid scatta nella notte tra sabato e domenica. Nel cielo sta per spuntare l’alba e tre giovani turisti stanno rientrando in albergo dopo aver trascorso la notte dei locali. Camminano sul lungomare quando a un certo punto vengono intercettati da alcuni malintenzionati. I due italiani e il nordafricano palesano immediatamente le loro intenzioni. Dicono ai turisti di svuotare subito le tasche e di consegnare tutto quello che hanno. In caso contrario – è il loro avvertimento – avrebbero fatto una brutta fine. Impaurite, le vittime non possono far altro che assecondare la richiesta. Il terzetto di rapinatori a quel punto fugge a gambe levate, portando con sé il bottino: tre smartphone e una banconota da 5 euro. I turisti contattano quindi il 112 e spiegano ai carabinieri la situazione. I militari, acquisita una descrizione sommaria dei malviventi, si mettono immediatamente sulle loro tracce.

La ricerca non dura molto, perché nel giro di poco i due italiani vengono rintracciati e fermati. Addosso hanno ancora la refurtiva e per questo motivo vengono dichiarati in arresto, mentre gli smartphone e i soldi restituiti alle vittime. Il 20enne inoltre viene perquisito e trovato in possesso di 40 grammi di hashish suddivisi in 47 dosi: motivo che gli vale una contestazione per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel frattempo prosegue la caccia al terzo complice, che alla fine viene individuato ad alcune ore di distanza dal fatto. In attesa dell’udienza di convalida, il terzetto di rapinatori è stato accompagnato in carcere a Rimini a disposizione della magistratura.