Turisti presi all’amo dai pescatori storici

Continua ad essere visitatissima la bella mostra di Paolo ’Ploz’ Faetanini sui pescatori bellariesi. S’intitola ’Via Egeo una via di pescatori’ la mostra - installazione su trenta ritratti a tecnica mista di marinai storici e sull’araldica marinara, ovvero i colori che le famiglie sceglievano per le vele della loro barca da pesca. L’esposizione, al Centro Vittorio Belli in piazza della chiesa di Igea Centro, proseguirà fino al 14 maggio. Aperta la domenica pomeriggio dalle 14 alle 17 (domenica 30 aprile ’anticipo’ da mezzogiorno per un’iniziativa con l’Accademia panziniana).