Turisti molesti a Rimini: maxi retata nell’hotel a 4 stelle

Rimini,11 agosto 2023 – E' stata una lunga processione, dall'hotel Panama Majestic in viale Regina Elena direttamente nelle auto della polizia, dove nei sedili posteriori delle volanti sono finiti una quindicina di turisti stranieri, tutti tra i 30 e i 40 anni, identificati e trasferiti in Questura perché ritenuti gli autori di alcuni disordini notturni e un'accesa lite con alcuni agenti di polizia.

Erano le 11.45 di oggi quando all'albergo quattro stelle al confine con Bellariva gli agenti delle Volanti, Squadra mobile e carabinieri del Radiomobile e compagnia di Rimini a supporto sono intervenuti prelevando direttamente dalle stanze in cui alloggiavano da qualche giorno i turisti. In viale Regina Elena blindato da mezzi delle forze dell'ordine posteggiati a ogni angolo e un nugolo di turisti curiosi appostati ai lati della strada, i turisti tedeschi prelevati dall'hotel hanno 'sfilato' scortati dagli agenti e dai militari, i quali hanno ispezionato anche i garage della struttura ricettiva, dove i turisti tenevano parcheggiate le motociclette di grossa cilindrata con cui avevano raggiunto la riviera, per un soggiorno che, secondo i primi dettagli, avrebbe dovuto comprendere tutto il lungo ponte di Ferragosto.

I turisti tedeschi sarebbero stati prelevati per ulteriori accertamenti in Questura a seguito di una notte di bagordi finita in scontro con le forze dell'ordine. Dai primi sommari dettagli, pare che il gruppo di amici si trovasse questa notte all'altezza del bagno 78 sul lungomare quando, in preda ai fumi dell'alcol, alcuni del gruppo avrebbero avuto una discussione prima con i carabinieri e quindi con agenti di polizia giunti a supporto.

