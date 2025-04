Turisti sul Titano: "Alberghi pieni all’80%"

"Queste vacanze pasquali sono state un buon banco di prova in vista dell’estate". E’ soddisfatto il segretario di Stato al Turismo, Faderico Pedini Amati. Tanti i turisti che in queste festività pasquali hanno scelto San Marino per passare qualche ora in centro storico. Ma in diversi hanno anche pernottato in Repubblica. "C’è una buona affluenza anche negli alberghi – sottolinea il Segretario – Sono stati pieni per l’80% e questo è un dato che ci rende felici. In giro per San Marino in questi giorni abbiamo visto diversi turisti e questo non può che farci ben sperare pensando al periodo estivo".

Pedini Amati guarda già avanti, ma prima ci sono altri giorni di festa, ponti compresi, che possono rendere felici gli operatori turistici del Titano. Il 25 aprile, il Primo maggio, saranno altri banchi di prova importanti. Per il momento in giro per le contrade del centro storico si sono visti soprattutto turisti italiani, ma presto potrebbe iniziare ad arrivare anche qualche straniero. "Io sono fiducioso – dice il segretario di Stato al Turismo – perché oltre al nostro bellissimo Paese noi abbiamo da proporre tantissimi eventi nell’arco dell’estate che ci creano le condizioni per avere da una parte visitatori che magari prenotano, vengono dall’estero o dall’esterno e anche perché noi invece visitatori delle zone limitrofe, quindi buona la prima, come si dice".

Il cartellone degli eventi estivi, in effetti, è pensato a misura di turista. Ma prima ci sono quelli primaverili. Tanto per stuzzicare l’appetito. E il primo è già dietro l’angolo. Da venerdì a domenica, infatti, in Repubblica tornerà ‘Energika: San Marino Outdoor&Adventure Festival’. Tante le discipline che sarà possibile provare durante l’evento al Campo ‘Bruno Reffi’. Nel corso dei tre giorni, dalle 10 alle 18, esperti maestri e istruttori saranno a disposizione per far provare al pubblico le diverse discipline e inoltre domenica si terrà la Trail Run, evento sportivo agonistico nazionale, in collaborazione con la Federazione sammarinese atletica leggera, che permetterà al vincitore di approdare agli Europei di Trail in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

"Si continua a potenziare sempre di più l’offerta – spiega l’organizzatore Samuele Guiducci – attività libere, gratuite, fruibili a tutti. Sarà l’occasione per cimentarsi con tiro con l’arco, slackline, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking, yoga e Nordic Walking". Ritorna anche la slackline, una camminata mozzafiato di 313 metri, dalla Torre Guaita alla Cesta.