Turisti trasportati dai cavalli: "È sfruttamento"

Rimini, 27 giugno 2025 – Con l’inizio dell’estate, per le vie di Cattolica sono tornate le carrozze trainate da cavalli, un’attrazione turistica tanto amata quanto criticata. Un tempo erano molte le città della Riviera che proponevano questo servizio, ma con il passare del tempo e con un’attenzione crescente nei confronti degli animali, tra tutte è rimasta soltanto la Regina a mantenerne viva la pratica in provincia. E sui social non si sono fatti attendere i post di polemica. "Con il caldo che fa e i rumori della città si dovrebbero vietare certe cose, poveri cavalli", si lamentano gli utenti, che chiedono la cessazione immediata del servizio.

Il problema sollevato sembra essere quello legato al benessere degli animali, che a Cattolica sono due, utilizzati nelle ore serali per offrire ai turisti dei mini tour panoramici della città. Il percorso parte da via Corridoni, proseguendo in un giro ad anello che attraversa il lungomare, via Del Prete e ritorna al punto di partenza. "Non eravamo a conoscenza di questa situazione – dice Angela Vessa, delegata della sezione riminese di Oipa –. Ma sicuramente, come associazione, prenderemo dei provvedimenti. Ne parlerò personalmente con la sede centrale e ci impegneremo per dire basta a questo genere di pratiche".

Secondo l’organizzazione animalista, quello che avviene a Cattolica è "sfruttamento. Non credo che i cavalli siano felici di trainare quelle carrozze: gli uomini non devono decidere per loro". Una presa di posizione netta degli animalisti, mentre da parte dell’amministrazione si garantisce che quella delle carrozze è una pratica che sta lentamente scomparendo. "È un’attività tradizionale per Cattolica, gestita da una famiglia del posto – spiega l’assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini –. Il luogo in cui stazionano le carrozze è stato individuato in un’area che i titolari del servizio contribuiscono a tenere viva con la loro presenza e con una certa cura".