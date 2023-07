Tutta la carriera di Altan e la Pimpa Un Cartoon Club dai grandi ospiti

I fumetti come strumento editoriale per affrontare argomenti seri come la guerra in Ucraina, gli attivisti, i diritti umani, la scienza e la satira. Torna a Rimini, dal 10 al 16 luglio, il festival internazionale Cartoon Club con un programma ricco di eventi, ospiti e l’attesa consegna del premio alla carriera per il mago della Pimpa, Tullio Altan, nella corte degli Agostiniani il 15 luglio. Al centro della 39esima edizione ci sono i ’diritti negati’ e (soprattutto) le persone che ne vengono private. Previste, poi, proiezioni, tavole rotonde e mostre che toccheranno i luoghi più iconici della città. "Anche quest’anno ospitiamo grandi fumettisti come Altan, Silvia Ziche, Casty e Alfredo Castelli (il creatore di Martyn Mystère)", ha dichiarato Sabrina Zanetti, direttrice artistica dell’evento. La giornata inaugurale si aprirà nel cortile della Biblioteca Gambalunga con due mostre dedicate all’attivista Patrick Zaki. A seguire l’incontro ’Cartoni animati e fumetti in lotta per la giustizia’, a cui partecipano Alba Bonetti di Amnesty International, il disegnatore Gianluca Costantini e Ignazio Cutrò, testimone di giustizia e imprenditore vessato dalla mafia. All’Art Augeo Space i visitatori scopriranno la mostra di Silvia Ziche, ‘topolinista’ di lungo corso nonché una delle matite più apprezzate nel panorama italiano dei fumetti. Al Museo della Città (dal 13 al 31 luglio) va in scena il dissenso artistico con l’esposizione ’Direzioni ostinate. Giovani visioni sui diritti umani’ a cura degli studenti del liceo Mengaroni. Stesso luogo, ancora fumetti, che stavolta però si mettono al servizio della scienza. ’Il ruolo delle donne nella ricerca’ è un progetto di divulgazione scientifica, patrocinato del Cnr, che invita a riflettere su come superare gli stereotipi di genere promuovendo una ricerca scientifica in ottica inclusiva. Attesissimo anche il carnevale dei fumetti di Riminicomix, grazie alle serate a tema animate da giovani e adulti che impersonificano i loro beniamini. Venerdì 14 luglio arriva ‘Clair de Lune’, un quintetto di musicisti che suonerà le colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki. Presente alla conferenza di presentazione anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha sottolineato l’importanza dell’evento: "Dopo 39 anni Cartoon Club è, a tutti gli effetti, un monumento di Rimini in termini di longevità, e rappresenta un caposaldo intergenerazionale grazie alla capacità che mostra rigenerandosi ad ogni edizione. Il filo conduttore dei diritti negati e la prospettiva sui temi inclusivi approcciati tramite i fumetti sono importanti per avvicinare le nuove generazioni a queste tematiche importanti".

Andrea G. Cammarata