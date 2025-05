"Tutta la famiglia al palazzetto"

"Domani (oggi per chi legge) sarà una serata speciale: porto tutta la mia famiglia, e mia figlia è una tifosa scatenata" racconta Bruno Capucchio, sorridendo con orgoglio. "E’ piccola ma conosce tutti i giocatori a memoria. Il derby lo sente come se fosse una finale mondiale". La passione trasmessa da genitore a figlia è un simbolo della Rimini sportiva che cresce e si rinnova. "Venire al palazzetto è un rito: panino, sciarpa e urla fino all’ultimo secondo. Il Flaminio è casa nostra, e nei derby si trasforma in una vera bolgia". Per Capucchio, Forlì è la rivale storica: "La partita dell’anno, quella che ti resta dentro. Non importa la categoria o la posta in palio: Rimini–Forlì è sempre Rimini–Forlì. Dovremo combattere fino alla fine: solo così potremo vincere".