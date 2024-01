"Tutte le inesattezze dette da Baldassarri"

"La coalizione di centrodestra sostiene convinta e unita il sindaco Giorgetti, non esiste nessuna divisione". Partiti di maggioranza e gruppi consiliari replicano alle affermazioni del candidato sindaco Pd Ugo Baldassarri. "Come può l’ex amministratore Pd parlare della strada di gronda, di cui il suo partito parla da 40 anni senza averla mai fatta e neppure pensata? Mentre ora è pronta a partire con i lavori nei prossimi giorni ". Sul tema della scuola: "Altra inesattezza: è anacronistico suddividere la scuola media. La città è una e ha bisogno di unità e non di divisioni. Abbiamo una scuola media Panzini spaziosa e bella, in grado di soddisfare le esigenze del Comune. Inoltre in tema di servizi esiste la necessità di intervenire sulla scuola primaria che ne ha bisogno anche per vetustà degli edifici. Dopo di che ricordiamo a Baldassarri che la suddivisione degli istituti fu voluta dal Pd che lo stabilì con legge regionale nel 2011 e oggi sussistono le condizioni normative e politiche per un ritorno all’unicità". Poi sul piano strategico: "Invitiamo il candidato Pd a tavoli e convegni sul futuro della città, come tutti quanti sono interessati, da bambini e giovani alle categorie economiche". "Speriamo che i ritorni delle persone non coincidano con il ritorno del sinistro vecchio sistema politico autoritario di conflitto per blocchi di appartenenza che negli ultimi anni è stato abbandonato nella dialettica politica".