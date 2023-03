Tutte le riminesi di Elly Schlein Petitti e Parma nella direzione del Pd

Tutte le riminesi di Elly Schlein. All’assemblea nazionale del Partito democratico tenutasi a Roma per la proclamazione di Elly Schlein a segretaria del Pd dopo l’esito delle recenti primarie, c’è anche spazio per i riminesi. Su tutti Emma Petitti, già presidente dell’assemblea legislativa regionale e Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, ora elette nella direzione nazionale del partito. "Un Pd che lotta contro le disuguaglianze, che mette in campo una strategia per l’emergenza climatica, che porta avanti politiche per ridurre la precarietà e rimettere al centro il lavoro", è l’auspicio di Petitti subito dopo l’assemblea. Un evento a cui ha preso parte anche una delegazione tutta riminese, composta da tutti i coordinatori del comitato ’Parte da Noi Rimini’: i neo eletti Chiara Angelini ed Emanuele Bianchi e la coordinatrice Eleonora Martello. Il comitato infatti aveva sostenuto alle primarie la candidatura della Schlein, insieme appunto ad Emma Petitti e Alice Parma.

"Oggi inizia una nuova fase politica fatta di partecipazione, idee chiare e rinnovamento. ‘Una nuova primavera’, come ha appena detto la nostra segretaria Elly Schlein all’assemblea nazionale del Partito Democratico, che ne ha, anche formalmente, ratificato la nomina", così il comitato . "Sentiamo forte la responsabilità, perchè a Rimini abbiamo puntato su un rinnovamento nei fatti, con la nostra candidatura, e questo ci riempie di orgoglio e responsabilità", spiegano Angelini, Bianchi e Martello.