Tutti a cantare sulle note di Battisti

Lucio Battisti tribute show. Alle Fontanelle, in via Sicilia, è arrivato il momento di ricordare il cantautore che segnato più di un’epoca. Venerdì sera alle 21,30 piazza Fontanelle ospita lo spettacolo organizzato dall’associazione Anmic Riccione e dall’Associazione Parkinson In Rete, dedicato a uno dei maggiori cantautori italiani. Lucio Battisti tribute show è il primo appuntamento del progetto L’allegra Combriccola, nato dall’unione di associazioni possibile grazie a una iniziativa della regione che sviluppa e porta in piazza attività aperte a tutti per condividere momenti in allegria.