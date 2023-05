Tutti a piedi per Vasco Da domani i primi divieti Blindata la zona stadio

La ’Vasco-mania’ a Rimini cresce di giorno in giorno. Sempre di più i fan accampati con le tende, vicino allo stadio e nei parchi dalle parti del ’Romeo Neri’, per incontrare Vasco. Assalto di fan per lui anche domenica sera a Riccione, dove il ’Komandante’, a prove finite, è andato a cena al ristorante Da Gher (nella foto). Intanto prosegue l’imponente ’macchina’ organizzativa per la prova aperta di giovedì, a cui parteciperanno 20mila fan, e il concerto di venerdì quando saranno in 24mila. Oggi in prefettura si terrà il comitato per l’ordine pubblico per il doppio show di Vasco: centinaia i poliziotti, i carabinieri e gli uomini delle altre forze dell’ordine in campo per le due serate, insieme ai 210 vigili schierati dal Comune.

La viabilità verrà stravolta. Giovedì, dalle 14 alle 3 di notte, e venerdì, dalle 8 alle 3, stop a tutti i veicoli nell’area ricompresa tra le vie Tripoli (percorribile), Bassi (anch’essa percorribile), Giuliani (percorribile), Fada (percorribile), Dalla Chiesa (percorribile), Fantoni (percorribile solo fino all’incrocio con via Abruzzo). Nella zona più a ridosso del ’Romeo Neri’, sosta e traffico vietati per tutti i mezzi - compresi monopattini e bici - dalle 16 di domani e alle 3 del mattino di sabbato 3 giugno. Il divieto riguarda piazzale del Popolo e le vie Sonnino, Mamiani, Machiavelli, IX Febbraio, Pellico, Arnaldo da Brescia, Sartoni, Gioberti, Lagomaggio. Dalle 9 di giovedì fino alle 6 di sabato il divieto di circolazione e sosta sarà esteso anche alle vie Guicciardini, Balilla, Maroncelli, Bacelli, Finali, Flaminia (nel tratto tra via Tripoli e le vie Pascoli e Flaminia Conca).

Come già anticipato, sono 5mila i parcheggi a disposizione del pubblico, sia giovedì che venerdì. I parcheggi, aperti dalle 8, sono al Palacongressi, in via Fantoni, al Colosseo dell’Ausl, all’Rds Stadium, alle Befane. I parcheggi per i camper sono in via Fantoni (solo per la notte tra l’1 e il 2), quelli per i bus al Gros. I fan di Vasco possono già prenotare il posto nei parcheggi attraverso il sito www.parkforfun.com (costo 5 euro per le auto, 15 per i camper, 30 per i bus). Per i disabili, l’area di sosta riservata è vicino all’ex Questura.

Il Comune e gli organizzatori invitano chi è in hotel ad andare a piedi allo stadio, o a usare i mezzi pubblici. Saranno potenziate le corse del Metromare e delle linee 4 e 11. Solo chi sarà munito di biglietto potrà accedere alle aree limitrofe allo stadio (a eccezione dei residenti), dove saranno posti i varchi di controllo sul pubblico.

ma.spa.