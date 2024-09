Tutti a Rimini nel nome del ’Boss’ con una maratona di concerti

Sarà un’edizione speciale. Glory days, il festival riminese dedicato a Bruce Springsteen, celebra i 25 anni e lo fa con un programma ricco di eventi e grandi ospiti. Saranno 80 gli artisti che calcheranno i palcoscenici allestiti per l’evento, tra cui il Rockisland, la Corte degli Agostiniani e il Fulgor. Il tributo al ’Boss’ partirà domani e andrà avanti fino al 22 settembre. Il nome principale di questa edizione è Cindy Mizelle, corista storica di Springsteen e collaboratrice anche dei Rolling Stones, di Whitney Huston e Mariah Carey. Insieme a lei ci saranno Joe D’Urso, Cisco (l’ex leader dei Modena city ramblers), Daniele Tenmca, il rocker svedese Hans Ludvigsson e molti altri. Un programma quasi totalmente gratuito quello del Glory days, che si apre domani con la mostra My Beautiful Reward – presso l’Admiral Art Hotel, inizio alle 18 – dedicata a Max Morri, riminese, fotografo e collaboratore della manifestazione, e scomparso pochi mesi fa. Domani sera (alle 21) il concerto di apertura all’Hobo’s. Giovedì sarà il turno del rock made in Svezia di Hans Ludvigsson.

Giornate piene quelle di venerdì e sabato. Venerdì il concerto al Rockisland con Joe D’Urso e The Italian Job, Edward Abbiati & the Rattling Chai e dalla Francia Mike Noegraf. Tra gli eventi maggiori il doppio appuntamento con Cindy Mizelle: alle 17 il talkshow con l’artista condotto da Luca Gennaro al Fulgor, che alle 16 ospiterà invece l’incontro con Cisco. Alla sera il concertone sulle note di Springsteen alla Corte degli Agostiniani che vedrà esibirsi oltre 30 elementi: sul palco la Mizelle, Daniele Tenca, Lorenzo Semprini e tanti altri. Si attendono migliaia di partecipanti durante i 5 giorni di festival, che si chiuderà domenica 22 con il concerto del ’Corone’, con ben 50 artisti impegnati nell’inedita location della chiesa dei Salesiani, poi il set acustico di Laura Silverstone e Simone Bertanza al Rockisland (tutte le informazioni su eventi e concerti al sito www.glorydaysrimini.net). "Vogliamo unire le persone con la musica...", è la promessa di Lorenzo Semprini, direttore e ’anima’ del Glory days.

Andriy Sberlati