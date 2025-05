Tutti a spasso con lo youtuber per aiutare i cani

"Cento cani per Litz": è l’iniziativa che si terrà domenica 18 maggio. Una passeggiata con lo youtuber Filippo Capriotti "per celebrare l’amore per tutti gli amici a 4 zampe e conoscere gli ospiti del canile ’Stefano Cerni’". Che saranno presenti in cerca di una famiglia adottiva. Litz è la cagnolina che per anni ha accompagnato Capriotti, che ha milioni di follower su TikTok e YouTube. L’influencer guiderà la camminata (partenza alle 11 da piazzale Kennedy) con i suoi inseparabili amici a 4 zampe, ormai vere e proprie star del web: Meryi, Shirley, Blue. In programma, oltre alla passeggiata, anche tanti giochi per Fido e l’occasione di conoscere i cani ospitati al canile. All’evento, in collaborazione con la Cento Fiori, si può partecipare anche senza cani. Per chi li porta obbligo di guinzaglio.