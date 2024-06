Tutti al mare, flop alle urne. Europee: affluenza in calo a Rimini. Oggi seggi aperti fino alle 23

Tutti al mare. Non c’è stato bisogno di attendere il dato ufficiale, per capire che ieri l’affluenza ai seggi, a Rimini come nel resto della provincia, è stato veramente bassa. C’era da immaginarselo, specie nei comuni dove si vota soltanto per le europee. Zero code a Rimini, Riccione, Cattolica e negli altri comuni dove non si vota anche per le amministrative. Anche nei 16 comuni in cui si eleggono i sindaci, l’affluenza è stata scarsa. È bastato farsi un giro ai seggi e negli uffici dove si rilasciano le tessere elettorali per rendersene conto. Il bel tempo, il richiamo del mare, ma anche il fatto che si votasse di sabato – non accadeva da anni – hanno tenuto lontano dalle urne gran parte dei 277.933 riminesi chiamati al voto per le europee. Vedremo se oggi, seconda e ultima giornata alle urne, l’affluenza sarà più elevata, soprattutto nei 16 comuni in cui si vota anche per le amministrative.

Il rischio di un’affluenza flop, almeno per quanto riguarda il voto per le europee, è dietro l’angolo. Già cinque anni fa, quando si votò a fine maggio e nelle giornate di domenica e lunedì – anziché sabato e domenica – Rimini era stata una delle province con la più bassa partecipazione alle urne in Emilia Romagna. Nel 2019 andò a votare appena il 61,67 per cento degli elettori del Riminese, rispetto al 67,18% di cinque anni prima. E nel capoluogo, sempre nel 2019, la percentuale di affluenza fu ancora più bassa: solo il 58,6%. Così come a Riccione, Cattolica e in altri comuni dove si votò solo per le europee. L’impressione è che questa volta, qui come nel resto d’Italia, l’affluenza alle europee sarà inferiore.

Diverso il discorso nei 16 comuni dove si vota anche per le amministrative: oggi l’affluenza dovrebbe essere in ripresa. Lo scopriremo stasera. Oggi i seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Chiuse le urne si partirà con lo scrutinio delle schede per le europee. Domani lo scrutinio per le amministrative. Ma non ci sarà bisogno di attendere domani, per sapere chi sarà il sindaco a San Clemente, Casteldelci e Talamello. In questi tre comuni c’è un solo candidato: basterà raggiungere il quorum affinché la loro elezione sia valida.