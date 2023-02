Tutti assolti gli imputati del processo Ruby Ter Tra loro il riminese Pedrini

Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati del processo Ruby Ter sono stati assolti dall’accusa di corruzione. La sentenza chiude un processo durato 6 anni e in cui la procura milanese accusava il leader di Forza Italia di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un’accusa da cui l’ex premier si è sempre difeso parlando di atti di "generosità". L’unica persona per cui la stessa Procura aveva chiesto l’assoluzione è Luca Pedrini, riminese di 37 anni, già portavoce di Nicole Minetti ai tempi in cui sedeva nel Consiglio della Regione Lombardia. A Pedrini, che era difeso dall’avvocato Paolo Righi, venivano contestati due fatti precisi. In primo luogo, quello di aver negato al pm di avere rivelato alla Minetti di essere stato chiamato a deporre in Procura. In secondo luogo, di aver negato "a fronte di esplicita domanda, che la Minetti gli avesse riferito che le ragazze prendevano molti soldi da Berlusconi". Gli stessi inquirenti però erano arrivati alla conclusione che Pedrini fosse totalmente estraneo rispetto alle accuse che gli erano state mosse. Il 37enne tuttavia non è il solo riminese che ha avuto un ruolo nel processo di Milano. Il commercialista Gianfranco Santolini era stato infatti ‘arruolato’ dai legali di Berlusconi in qualità di consulente tecnico della difesa, insieme al professore Andrea Perini. La reazione di Berlusconi a seguito della sentenza di assoluzione è stata di "sollievo su una vicenda che lo ha impegnato anche emotivamente per tanto tempo e che adesso, spero, possiamo definitivamente, visto che siamo a tre assoluzioni su tre, chiudere".