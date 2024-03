Tutti con gli occhi al cielo per ammirare il cantiere ’volante’ della Rocca

Tutti col naso all’insù, per ammirare il cantiere ’volante’ alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo. I lavori per il consolidamento e il restuauro del mastio del castello sono entrati nel vivo, e ieri mattina hanno dato letteralmente spettacoli. A portare le nuove travi per il tetto del torrione è stato un elicottero, che è stato impegnato per oltre un’ora nella delicata operazione. In tanti, vedendo l’elicottero in volo sul centro storico di Santarcangelo, si sono chiesti se fosse accaduto qualcosa. Non c’è voluto molto a capire che cosa stesse facendo: quando l’elicottero si è avvicinato alla Rocca Malatestiana portando le travi, legate a una corda, è stato chiaro che il mezzo era impegnato nel cantiere del castello. "In effetti abbiamo attirato le attenzioni di tanti santarcangiolesi ieri", sorride la principessa Marina Colonna di Paliano, proprietaria della Rocca.

I lavori al mastio sono cominciati da tempo. Ma adesso il cantiere è entrato nella fase più importante, e anche quella più visibile dall’esterno. "In questi giorni siamo impegnati con la sistemazione del tetto, da qui ieri il trasporto delle travi con l’elicottero. I lavori dovrebbero terminare il mese prossimo". Poi l’intervento di sistemazione si sposterà nella sala principale del mastio. Uno spazio tra i più suggestivi della Rocca, per il quale la principessa ha grandi progetti. "Il progetto è ristrutturare il salone e farne uno spazio dedicato all’arte contemporanea. Ho la fortuna di essere in contatto con alcuni grandi artisti, tra cui Michelangelo Pistoletto, Anselm Kiefer e William Kentridge, e con noti galleristi. Una volta finiti i lavori, la mia idea è quella di allestire mostre di livello internazionale all’interno della sala del mastio. Questo per attirare visitatori da tutta Italia e valorizzare il castello stesso". Che in questi ultimi anni, per volere della principessa Colonna, è diventato un luogo sempre più aperto alla cultura e all’arte.

Il restauro del torrione è solo l’ultimo dei (numerosi) interventi finanziati dalla principessa per la Rocca. Interventi che si sono susseguiti a più riprese dal 2010. "Il mastio era quella conservato meglio, per questo ci siamo concentrati prima sulle altre parti". Il torrione venne realizzato nel 1386 da Carlo Malatesta. "Era tra i più alti in Italia all’epoca. Poi una parte del mastio venne demolita da Sigismondo". Una storia affascinante, come quella di tutto il castello. "La Rocca di Santarcangelo è un monumento di straordinaria bellezza e il mio desiderio – conclude la principessa – è quella di valorizzarla sempre di più".