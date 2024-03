Tutti contro tutti nel centrodestra: "Berlati candidato è un favore al Pd"

Tutti contro tutti. Chi a Santarcangelo sperava che il centrodestra potesse ricompattarsi e presentarsi unito, dovrà ricredersi. I candidati saranno almeno due: Barnaba Borghini della lista civica Bene in comune e Luigi Berlati, un civico sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E ci sarà probabilmente anche il ’terzo incomodo’, Daniele Apolloni: l’ex consigliere di Fd’I sta lavorando a una sua lista civica, Gente nostra. Un caos totale. Ma soprattutto "un favore al Pd e a Filippo Sacchetti", incalza Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega ma sempre più in rotta con il suo partito. Montevecchi ha appoggiato la lista di Samorani e ’benedetto’ la candidatura di Borghini da subito, ma "i segretari provinciali dei partiti di centrodestra Elena Raffaelli (Lega), Antonio Barboni (FI), Nicola Marcello (Fd’I) hanno deliberatamente ignorato le civiche presenti sul territorio e la candidatura a sindaco di Borghini, da un mese in campagna elettorale per parlare di contenuti e costruire una vera alternativa al Pd senza badare a inutili polemiche". Per Montevecchi i tre segretari dei partiti "hanno deciso in colpevole ritardo e senza consultare a dovere il territorio ignorando perfino gli esponenti storici del centrodestra". E ancora: "Il 28 febbraio Raffaelli, giustificò il mancato appoggio alla candidatura di Borghini, inventandosi che è palese che la concomitanza con le elezioni europee dovrebbe prevedere una candidatura politica. Un mese dopo, la Raffaelli e gli altri candidano Berlati, che fu consigliere di una civica nell’ultimo mandato (dal 2014 al 2019)". "Nulla di personale contro l’amico Berlati – dice Montevecchi – Ma cadono le maschere: non c’era un reale e sensato motivo per non sostenere Borghini...". Da Bene in comune evita le polemiche Domenico Samorani, che dice: "Noi siamo interessati solo alla nostra lista, a cui si avvicinano sempre più sostenitori. Il nostro candidato è Borghini, chissà che non si vada al ballotaggio". Per Apolloni "la scelta di Berlati è la peggiore possibile".

Berlati non si scompone di fronte agli attacchi. "Forse qualcuno è deluso per aver pensato di essere l’unica alternativa alla sinistra. Ma non ho intenzione di attardarmi in polemiche con chi intende, come me, combattere l’arroganza della sinistra. Insieme possiamo insieme le cose a Santarcangelo". Ammette Berlati: "Le situazioni conclamate in queste settimane ci vedono divisi in apparenza, ma solo temporaneamente. Combatteremo la sinistra in questa prima fase, mi auguro che sapremo unire i nostri sforzi nella sfida finale per batterla alle urne". Il messaggio di Berlati è chiaro: ognuno per sé al primo turno, tutti insieme al ballottaggio contro Sacchetti. Il nemico è il Pd. Perché "la situazione bloccata e stagnante di Santarcangelo è sotto gli occhi di tutti. La città è dominata da un partito e da un gruppo da sempre al potere che non vuole rinunciare ai suoi privilegi, perché una sconfitta rischierebbe di far crollare il sistema di interessi che fa rifermento alla sinistra". Berlati nel 2013 (allora era nel Pd) fu tra quelli che fece cadere l’amministrazione di Morri. Oggi come allora invoca "il cambiamento. Che significa uguali opportunità per i cittadini, partecipazione democratica autentica, senza favoritismi né nepotismi. Vogliamo una città dove talenti e idee contino più dell’appartenenza politica". E assicura: "Sto già lavorando con tante persone, provenienti da diverse aree politiche e del civismo, per battere la sinistra che ha soffocato Santarcangelo".