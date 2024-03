Tutti di corsa lungo le strade di Riccione

Torna la StraRiccione. Appuntamento il 17 marzo con l’organizzazione di Podismo Riccione, in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione. La competizione su percorso cittadino sarà aperta a tutti, professionisti e non. Sono previsti due percorsi, sono dieci i chilometri della sfida competitiva inserita nel calendario Corri Romagna 2024. Poi sono previste una camminata libera di 10 e di 5,5 chilometri. La partenza è prevista domenica mattina da viale Ceccarini alle 9,30, con ritrovo alle 8, e arrivo in viale Ceccarini.