Tutti i bambini della Valconca potranno muovere i ’Primi passi’

Morciano apre le porte del proprio asilo nido "Primi Passi"di via Bucci anche ai bimbi degli altri Comuni della Valconca. Grazie alla disponibilità di spazi ma anche grazie ai finanziamenti statali, a favore della copertura del servizio per le famiglie che portano i propri figli al nido, Morciano ha siglato una convenzione con Montefiore, Gemmano, San Clemente, Saludecio e Montegridolfo per un totale di 12 posti disponibili al proprio nido comunale per bambini non residenti. "Ma a prezzi che saranno calmierati e di fatto equiparati alle stesse cifre destinati ai residenti morcianesi – conferma il sindaco Giorgio Ciotti – grazie ai nuovi contributi statali che permetteranno ai Comuni di calmierare i prezzi per le famiglie che necessitano del nido. Avremo 52 posti totali nella struttura nel prossimo anno 2023-2024 di cui 12 a disposizione dei cittadini dei Comuni convenzionati".

E non finisce qui, in ambito di nido. Infatti dal Pnrr arriveranno al Comune di Morciano ben 600.000 euro per ampliare pure la struttura di altri 15 posti, secondo i parametri previsti dal Pnrr stesso. "I lavori partiranno subito – conferma il sindaco – per essere pronti poi per il prossimo anno. Riteniamo dunque di poter accogliere ancor più domande nel prossimo anno arrivando ad un totale di 67 posti. Si tratta di un intervento strutturale, grazie ai fondi Pnrr, che ci permette una crescita del 33% dei posti rispetto ai posti complessivi destinati ai residenti, ed ecco spiegati i 15 posti che avremo in più dal prossimo anno". Politiche sociali fondamentali di questi tempi per le tante famiglie in difficoltà che necessitano spazi ed educazione per i propri figli e vedono magari entrambi i genitori impegnati con il lavoro.

lu.pi.