Tutti i ’buchi neri’ da risolvere: "Il ponte alternativo al Tiberio si farà. Zona stadio, transito rivoluzionato"

Addio all’ultimo ’buco nero’ lungo la Statale 16. Con l’inaugurazione, il 28 febbraio, del nuovo sottopasso tra le vie Euterpe e della Repubblica, e l’imminente fine dei lavori della maxi rotatoria tra l’Adriatica e la superstrada di San Marino, "concluderemo uno dei cantieri più importanti e nevralgici per la viabilità riminese", dice l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

È uno dei cantieri che ha creato anche più disagi. "Vero. La chiusura di via Euterpe per un lungo periodo, quella parziale di via della Repubblica, i vari restringimenti sulla Ss16 a causa dei lavori si sono fatti sentire. Ma ora i benefici dei lavori sono sotto gli occhi di tutti".

Dopo l’Adriatica, la via Emilia: da anni si attende la nuova circonvallazione di Santa Giustina. A che punto siamo? "Tutto procede affinché il cantiere, affidato da Anas alla Cbr, parta in estate. Parliamo di una nuova strada di 2 chilometri e di un’opera da 22 milioni ".

Con Anas resta da risolvere invece il nodo della superstrada di San Marino. Poche le rotonde e gli svincoli previsti rispetto a quelli che servirebbero. "Noi e la Regione stiamo dialogando con Anas per una soluzione. Siamo stati chiari con Anas: servono più rotatorie e collegamenti, per non penalizzare troppo i residenti". Gli espropri sono già partiti. "Noi vogliamo arrivare a un progetto esecutivo che tenga conto delle esigenze di tutti".

Dalla consolare al centro storico: il comitato dei residenti di via Ducale continua a chiedere una viabilità nuova. Il progetto per realizzare un nuovo ponte, dopo la chiusura al traffico del ponte di Tiberio, è finito in un cassetto? "No. Il progetto del nuovo ponte resta una nostra priorità. Stiamo lavorando a una nuova soluzione rispetto al passato, ma prima servirà l’analisi dell’impatto degli interventi fatti sulla Ss16 sui flussi di traffico. Incontreremo i residenti di via Ducale tra un paio di settimane".

Anche il traffico in zona stadio ed ex Questura, già al collasso, rischia di peggiorare con il nuovo supermercato e – se si farà – il nuovo ’Romeo Neri’. Come interverrete? "Riorganizzeremo la viabilità di quel quadrante, anche in vista della nuova cittadella della sicurezza all’ex caserma. Con la collega Valentina Ridolfi, insieme agli uffici della viabilità e dell’urbanistica, stiamo studiando tutti i possibili interventi".