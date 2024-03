Tutti i comfort per mamme e bebè

È stata inaugurata all’interno dell’ospedale di Stato la nuova ‘Sala La Cicogna’, un ambiente dedicato alla salute materna, al percorso nascite e al benessere delle future mamme e dei nuovi nati. La sala, posizionata al piano -1, nella palazzina ex casa di riposo con possibilità di accesso sia dall’interno della struttura che dall’esterno, "è stata appositamente progettata – spiegano dall’Istituto per la sicurezza sociale – per offrire corsi pre-parto e supporto alla genitorialità. Qui, le donne incinte e le loro famiglie possono partecipare a sessioni informative, imparare tecniche di preparazione al parto e condividere esperienze con altre future mamme". In particolare, la sala è dedicata al percorso nascita condotto dalle ostetriche di Ostetricia e Ginecologia e dalle pediatre di Pediatria. "Ospita gli incontri preparto, dedicati al movimento e consapevolezza in gravidanza, l’incontro con la pediatria, il baby party ad un mese dalla nascita con genitori e bebé, gli incontri post nascita di sostegno alla genitorialità responsiva. Inoltre accoglie l’incontro ’Noi in-crescendo’, che si inserisce nel percorso nascita, condotto dall’Istituto musicale sammarinese in collaborazione con la Pediatria".