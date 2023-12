Tutti i Comuni congelano gli arenili

Riccione l’ha approvato lunedì, Cattolica e Misano ieri mattina, Bellaria Igea Marina lo farà la settimana prossima. Tutti i Comuni costieri ’congelano’ le proprie spiagge per un anno. E chiedono certezze al Governo su come intende riorganizzare la materia. Ovvero, come procedere con i bandi, e regole d’ingaggio. "Abbiamo approvato questa mattina in giunta (ieri, ndr) le linee di indirizzo per avviare le procedure di assegnazione delle concessioni entro il 31 dicembre 2024 – spiega il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni –. In attesa delle linee guida da parte del Governo, visto che le spiagge sono dello Stato. In questo modo diamo la possibilità di operare a pieno titolo in attesa delle gare ai concessionari attuali, bagnini e chioschisti, che senza questo atto non avrebbero potuto lavorare". I criteri fissati sono di carattere generale, e si differenziano su alcuni aspetti nei vari Comuni costieri, a seconda delle caratteristiche locali. "La giunta approverà la delibera, pronta da un mese, obbligatoriamente entro il 31 dicembre – fa eco il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti –. Un testo impostato insieme ai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano, Cesenatico". Già a inizio gennaio i Comuni costieri si riuniranno per un nuovo summit sulle concessioni.