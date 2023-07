Tutti i ’gusti’ del fine settimana Dal Social Music City alla Pimpa

Cosa fare in Riviera e nel vicino entroterra? Se lo chiedono turisti e non solo e allora ecco un’agenda con alcuni degli appuntamenti, da oggi fino a domenica. Questa sera e domani, alle 21, lo scrittore, psichiatra, sociologo ed educatore Paolo Crepet presenta al pubblico ’Lezioni di sogni’ al Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini, dove cercherà di far riflettere il pubblico sul ruolo genitoriale e sulla necessità di coltivare i propri sogni. A Cattolica le note del ’JaZzFeeling Festival’ tornano per il secondo anno consecutivo in piazza Roosevelt, ad ingresso libero, e sotto la direzione artistica di Diego Olivieri. La prima serata vedrà protagonista un progetto tutto cattolichino, un percorso in musica che avrà come protagonista la storia del jazz. Sempre a Cattolica si esibirà il comico Max Angioni, all’Arena della Regina alle 21 con lo spettacolo ’Miracolato’ Sabato 15 luglio sulla spiaggia di Rimini, si terrà il ’Social Music City’, un evento simbolo per la musica techno e che l’anno scorso ha registrato numeri da record e che quest’anno inizierà alle 16, nella spiaggia del ’Rimini Beach Arena’. Sul palco Hearliner a-z, Anfisa Letyago, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame, Richie Hawtin, Tale Of Us, Supporters a-z, Armonica, blu, Brina Knauss, Francesco Del Garda, Soniac One, Sugar Free. Sempre sabato alle 17.30, al Centro Commerciale ’Le Befane’ di Rimini si terrà uno spettacolo imperdibile per i bambini: ’Le Winx’ che porteranno colori, allegria, e tanta magia. Ci sarà il gruppo al completo formato da Bloom, Stella, Flora, Tecna; Musa, Aisha e Roxy studiano e vivono ad Alfea, il più prestigioso college per aspiranti fate. A Novafeltria, nel fine settimana, si celebraun artista indimenticato: Ivan Graziani, con uno spettacolo itinerante che parte dal parco a lui intitolato, dove sono stati posati i suoi mitici occhiali rossi in formato gigante. Domenica 16 artisti come Federico Poggipollini, Cristina Donà, Andy Bluvertigo, Filippo Graziani e Lucio Corsi, si alternano nei vari palchi dell’evento, per omaggiarlo nel ’Maledette Malelingue Festival’.

Domenica 16 si conclude ’Cartoon Club’ a Rimini, l’evento per chiunque ami l’animazione. Un’occasione unica per scoprire i talenti emergenti e per godere dei film d’animazione più belli del mondo ed una mostra dedicata alla Pimpa e Altan.

Rosalba Corti