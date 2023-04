Tutti i legami della malavita con Rimini

"La condotta delle cosche pare indirizzata sempre più verso l’infiltrazione dell’economia abbandonando quasi del tutto l’atteggiamento basato sul tradizionale controllo del territorio e sulle manifestazioni di violenza". È la fotografia scattata dalla Direzione investigativa antimafia nella relazione semestrale presentata nei mesi scorsi al Parlamento. Tra i vari aspetti passati in rassegna nel documento, vi sono anche quelli legati alla proliferazione e ramificazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso in varie province dell’Emilia-Romagna. Il nome della città di Rimini, in particolar modo, viene citato in varie occasioni. Ad esempio, "per quanto attiene alla presenza di soggetti collegati con consorterie di tipo camorristico, riscontri recenti sulla presenza in Emilia di tali propaggini criminali sono emersi dal processo all’esito dell’indagine Hammer", nel cui ambito, il 9 dicembre 2020 il gup di Bologna aveva condannato alcuni affiliati al clan Contini, tra i quali anche il nipote del capoclan. Quest’ultimo, secondo la Direzione investigativa, "avrebbe esercitato in provincia di Rimini, una pressione con atti di violenza e mediante l’ostentazione della disponibilità di armi". Inoltre "il 29 aprile 2022, la Guardia di finanza di Catania ha eseguito un decreto di sequestro di prevenzione antimafia nei confronti di un catanese dimorante a Rimini, condannato anche per gravissimi reati tra cui tentato omicidio commesso unitamente ad esponenti del clan Nicotra". Nella relazione si cita anche l’operazione Free credit, che ha "consentito di individuare un articolato sodalizio criminale, con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, che aveva riciclato i proventi di una ingente frode ai danni dello Stato italiano in criptovalute custodite in un wallet digitale così da impedirne la movimentazione, nonché oro, platino e orologi di pregio che erano detenuti in una cassetta di sicurezza in Austria". Da segnalare infine che "nei territori di Rimini e di Forlì si riscontrano fenomeni di sfruttamento della prostituzione e spaccio con il coinvolgimento soprattutto di soggetti di origine marocchina e albanese".